По просьбе жителей в Салехарде установили новую детскую площадку

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершилось благоустройство ещё одной детской игровой площадки. Расположена она в микрорайоне «Брусничный». Информацию об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

-Детская площадка готова, все работы завершены. Проведена отсыпка песком и щебнем, забетонировано основание и уложено резиновое покрытие. Установлен игровой комплекс. Обустроены новое освещение, ограждение и лавочки, – написал градоначальник.

Напомним, что площадка была построена по просьбе местных жителей, обратившихся в администрацию города. Кроме того, жители принимали непосредственное участие и в том, каким будет сам комплекс – путём голосования на портале живемнасевере.рф.

-Надеюсь, что она станет излюбленным местом для отдыха и игр маленьких салехардцев. Всего в этом году мы обустроили три территории для детей. Напомню, что новые комплексы появились во дворе дома №69 по улице З. Космодемьянской и №15 по улице Ямальская», – отметил Алексей Титовский.

Также в 2020 году было уложено новое безопасное резиновое покрытие на 19 площадках в салехардских дворах.

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