Бухгалтер из Губкинского задолжала бюджету страны 23 миллиона рублей Фото: pixabay.com

В Губкинском завершилось расследование уголовного дела в отношении бухгалтера коммерческой организации. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ «сокрытие денежных средств за счёт которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере».

Было установлено, что главный бухгалтер ООО «ЯмалСтройКомпания», также являясь фактическим руководителем организации, намеренно не выплачивала задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет страны, скрывая доход. Таким образом, с апреля по ноябрь 2019 года сумма неуплаты составила около 23 миллионов рублей.

Злоумышленницу разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору города Губкинский.

Напомним, что ещё один случай с денежными махинациями был разоблачён в Ноябрьске. Трое мужчин, приобретая юридические лица, предоставляли от их имени фиктивные документы о покупке в лизинг грузовой и специализированной техники в адрес регионального департамента экономики. На их основании мошенники получали из регионального бюджета более 17 миллионов рублей.