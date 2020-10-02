Жителям Нового Уренгоя предлагают выбрать название для будущей модельной библиотеки

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

Центральную детскую библиотеку имени журнала «Смена», расположенную в микрорайоне Оптимистов, ждут большие перемены. В будущем она станет модельной.

Подобные учреждения уже давно создаются по всей стране. Это настоящие интеллектуальные и образовательные центры, которые сочетают в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям.

В новой библиотеке планируют создать выставочные пространства, площадки для детей, а также зоны, где будут проходит кинопоказы, лекции, презентации и концерты.

Как будет называться новое учреждение, определят жители Нового Уренгоя. На платформе «Решай» интернет-портала «Живем на Севере» проходит опрос специальный опрос. Всего предложено пять вариантов:

-Интеллектуальный центр «Библиоконтинент»;

-Библиотечно-информационный центр «Новая Смена»;

-Интеллект-центр «Библионавигатор»;

-Информационно-культурный центр «Библиотека друзей»;

-Библиотечный центр «Развитие».

Кроме того, можно предложить своё название, оставив его в комментариях. Голосование продлится до 20 октября.

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