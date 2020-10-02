Юных пурпейцев приглашают на занятия по гимнастике, плаванию и пауэрлифтингу

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Традиционно в начале осени пурпейский спорткомплекс «Зенит» ведёт набор новых воспитанников. Записать ребёнка в секции по плаванию, гимнастике, пауэрлифтингу и другим видам спорта можно по телефону +7 (34936)38-176. Обязательное условие для зачисления – справка о здоровье.

На данный момент в секции гимнастики тренировки возобновили сразу четыре группы детей с 4 до 7 лет. По словам руководителя, многие из них занимались летом с помощью онлайн-уроков, поэтому быстро вошли в колею. У самой младшей группы занятия проходят три раза в неделю, у старшей – четыре. По словам юных спортсменок, возвращение на тренировки было долгожданным, но трудным.

Кроме того, вернулись в строй и пловцы. В этой секции шесть групп, в них занимаются ребята от 5 до 15 лет. Тренер отмечает, что воспитанники не потеряли форму за лето.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В секции пауэрлифтинга тренировки проходят ежедневно с 15 до 17 часов, кроме воскресенья. При их организации соблюдаются все необходимые меры профилактики распространения коронавируса.