«Позвал в гости и изнасиловал»: житель Надыма отправился в тюрьму на три года Фото: pixabay.com

Надымский суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей».

Было установлено, что в феврале текущего года 32-летний мужчина принимал у себя в гостях знакомую женщину. После совместного распития алкоголя, он предложил ей вступить в половую связь. Получив отказ, злоумышленник ударил гостью по лицу и, применив грубую силу, изнасиловал.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что ещё одно подобное преступление случилось в начале июля в Тарко-Сале. Двое подвыпивших жителей распивали алкоголь в компании новой знакомой. Перебрав со спиртным, они предложили женщине вступить с ними в половую связь, но получили отказ. Не собираясь мириться с услышанным, преступники затащили потерпевшую в дом и изнасиловали.