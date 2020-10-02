Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 октября 2020 года увеличилось на 133 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 133 человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 15 669.

Из общего числа болеющих госпитализировано 463 жителя, 6 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 5 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 733 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 116 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 29, Ноябрьске - 25 и Муравленко - 21.

Далее идут: Надым - 14, Губкинский - 10, Новый Уренгой и посёлок Тазовский - 7.

Замыкают список: Лабытнанги - 5, Тарко-Сале и село Яр-Сале - 2, посёлок Пангоды и село Гыда - 1.

Всего в районе было проведено 5 818 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период – 13 489.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 412 человек с COVID-19, с начала периода - 1 194 643. Выздоровевших - 6 054, за весь период - 970 296 Умерших - 186, с начала периода - 21 007.