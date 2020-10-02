В Новом Уренгое завершается строительство инфекционного госпиталя

Фото: официальная страница Андрея Воронова в "Instagram"

В Новом Уренгое продолжается строительство инфекционного госпиталя, которое началось четыре месяца назад. За это время специалисты проделали основную часть работ, выйдя на финишную прямую. Информацию об этом сообщил врио главы города Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

-Инженерные сети проведены, станция обеззараживания сточных вод готова, на днях на объект заведут тепло и вплотную займутся внутренней отделкой . Часть помещении уже в чистовом виде. Подъездная дорога к госпиталю заасфальтирована, в ближайшую неделю рабочие завершат благоустройство территории, - написал Андрей Воронов.

Также он заявил, что пока не готов делать прогнозы, так как эпидситуация может измениться в любой момент.

-Мы все слишком хорошо помним май-июнь. Рост заболевших тогда был таким резким, что медицинские службы работали на пределе своих возможностей . Сейчас, несмотря на довольно спокойные показатели по Новому Уренгою, нужно быть готовым, что дополнительные площади, спецоборудование могут понадобиться в любой момент, - сообщил и. о. главы города.