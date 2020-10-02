В Нобрьске руководители религиозных организаций и национальных диаспор обсудили актуальные проблемы

Фото: администрация Ноябрьска,соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске прошёл круглый стол, в котором приняли участие руководители и члены национальных диаспор и религиозных организаций.

В его работе приняли участие свыше 50 человек, в числе которых представители молодёжной сферы, образования, культуры, спорта, правоохранительных органов, учреждений средне-профессионального образования, также средств массовой информации.

Спектр обсуждаемых тем оказался весьма обширен - это межнациональные и межрелигиозные отношения, социальная и культурная адаптация мигрантов, формирование межнационального согласия среди молодёжи и духовно-нравственные аспекты национальной политики.

Экспертом по теме выступил ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Андрей Худолеев.