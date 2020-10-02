В Надыме будущих студентов-медиков научили пользоваться механическим тонометром

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальский центр медицинской профилактики продолжает проводить мероприятия, приуроченные ко дню сердца.

В среду, 30 сентября, специалисты учреждения пришли в гости к старшеклассникам девятой надымской школы, чтобы рассказать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

-Встреча была важна вдвойне, так как на мероприятии присутствовали дети из медицинского класса.

-Вот уже несколько лет наш центр медицинской профилактики является частью масштабного общеобразовательного проекта, очень нужного и важного. Благодаря ему школьники и будущие студенты-медики увидят специфику работы системы здравоохранения, в том числе по профилактической медицине, - рассказала заместитель главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова.

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Беседа с будущими коллегами прошла «на ура». В конце врач-терапевт задавала школьникам вопросы, на которые они отвечали очень активно, а самое главное - правильно. За верный ответ каждый получил приятный подарок, полезный для здоровья.

Усвоив теорию, старшеклассники отправились на «островок здоровья». Там специалисты провели для ребят мастер-класс, где учили их пользоваться механическим тонометром для измерения артериального давления.

Для учителей в это время работала энерго-точка, где каждый желающий, практически не отходя от рабочего места, смог узнать уровень холестерина и сахара в крови, а также проконсультироваться с терапевтом.

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