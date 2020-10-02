Автоинспекторы Нового Уренгоя ловили нарушителей на перекрёстках

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Автоинспекторы Нового Уренгоя провели на городских дорогах профилактический рейд « Безопасный перекрёсток».

Анализ дорожно-транспортной обстановки показал, что из-за таких нарушений, как проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, регулярно возникают заторы и дорожно-транспортные происшествия.

В ходе рейда полицейские выявили тридцать нарушителей, четверо из которых не уступили дорогу пешеходам, семнадцать автолюбителей пренебрегли правилами проезда по полосам и проигнорировали дорожные знаки, а девять - проехали на запрещающий сигнал светофора.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами аварий, стабилизируют дорожно-транспортную обстановку и снижают число аварий.

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