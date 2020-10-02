На Ямале режим повышенной готовности продлён до 1 ноября

На Ямале продлили режим повышенной готовности. А это значит, что ограничения, принятые ранее, будут действовать как минимум до 1 ноября.

Напоминаем, что жителям региона необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сохранён режим самоизоляции.

Для граждан, не проживающих на Ямале, при въезде на территорию региона необходим отрицательный тест COVID-19, сделанный не ранее, чем за пять дней.

При возвращении жителей Ямала из поездки сроком более 10 дней за пределы региона также необходимо сдать тест на COVID-19. Если поездка длилась менее 10 дней, тест не обязателен для тех, кто не выходит на работу.

По словам главы регионального оперштаба Татьяны Бучковой, в округе, как и по всей стране, на протяжении последних дней отмечается увеличение числа новых случаев COVID-19 по сравнению с показателями конца лета. Это обязывает нас сохранить ограничения, действующие в рамках режима повышенной готовности. Вводить новые ограничения пока нет оснований.

Дефицита коек в округе нет, почти 22% коечного фонда в больницах свободны. При этом дополнительные мощности, развёрнутые в пиковые периоды, сейчас закрыты. Их можно вернуть в строй в любой момент.

На сегодняшний день только 1,9 процента детей от общего числа учащихся отстранены от образовательного процесса из-за сезонных заболеваний. Поэтому пока в приоритете для образовательной системы остаётся очное обучение.

На Ямале те же эпидемиологические тенденции, что и в мире. К концу осени мобильность граждан снизится, даст эффект прививочная кампания против гриппа. Но до тех пор необходимо соблюдать требования, предписанные режимом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Почему на Ямале растёт число заболевших COVID-19?»: ответ дала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова. Также она рассказала о профилактических мероприятиях в школах и детских садах (подробнее)