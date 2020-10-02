Житель посёлка Уренгой прятал в машине крупную партию наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Пуровского района задержали в посёлке Уренгой 29-летнего автомобилиста. При досмотре салона полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с твёрдым веществом тёмно-зелёного цвета, а также приспособления для курения.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством растительного происхождения массой 9,79 грамм, что считается крупным размером.

В свою очередь задержанный пояснил, что вещество он приобрёл для личного потребления, без цели сбыта, однако это не помогло избежать наказания.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере».

Подозреваемый свою вину признает, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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