Новоуренгойские спасатели побывали в гостях у воспитанников детского сада

Фото: МЧС России по ЯНАО

Встречи работников МЧС с воспитанниками детского сада «Золотой петушок» уже стали доброй традицией. Сотрудники пожарной охраны проводят с малышами мероприятия, главная цель которых - обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения и осторожности.

На этот раз для ребят было подготовлено интересное и познавательное мероприятие по основам безопасности.

Работа спасателя очень опасна, трудна, требует мужества и большой физической силы. Ведь в его обязанности входит масса функций: тушение пожара, спасение людей, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий и многое другое. Поэтому ребята с нескрываемым интересом рассматривали оборудование, которое сотрудники МЧС привезли на демонстрацию. Малыши опробовали в действии пожарный рукав, примеряли кислородные маски и узнали об устройстве пожарной машины.

С воспитанниками группы «Клубничка» инспектор Караулкин провёл игру, где дети повторили правила пожарной безопасности, порядок вызова спасателей и действий в случае пожара.

В конце мероприятия ребята без особого труда уже сами рассказывали все основные правила, а также Петрова Кира прочитала стих на пожарную тематику.

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