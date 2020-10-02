Погода на Ямале на 2 октября: прохладно и дожди

Погода на Ямале на 2 октября Фото: pixabay.com

В пятницу, 2 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днём +10, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером пройдёт дождь. Днём +9, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.

Надым: переменная облачность и дождь. Днём +9, ночью +4. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером пройдёт дождь. Днём +9, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днём +9, ночью +5. Ветер 4-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, после обеда начнётся дождь. Днём +9, ночью +5. Ветер 4-9 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь до самого вечера. Днём +9, ночью +5. Ветер 5-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днём +10, ночью +4. Ветер 6-12 м/с.