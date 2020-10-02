Погода на Ямале на 2 октября: прохладно и дожди

Погода на Ямале на 2 октября
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В пятницу, 2 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днём +10, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, вечером пройдёт дождь. Днём +9, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.
Надым: переменная облачность и дождь. Днём +9, ночью +4. Ветер 4-7 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, вечером пройдёт дождь. Днём +9, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.
Губкинский: пасмурно и дождь. Днём +9, ночью +5. Ветер 4-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, после обеда начнётся дождь. Днём +9, ночью +5. Ветер 4-9 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь до самого вечера. Днём +9, ночью +5. Ветер 5-12 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днём +10, ночью +4. Ветер 6-12 м/с.