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Собираясь купить кофемашину, жительница Лабытнанг перевела деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Намереваясь купить кофемашину, жительница Лабытнанг перевела деньги мошенникам

Намереваясь купить кофемашину, жительница Лабытнанг перевела деньги мошенникам

Фото: pixabay.com

В полицию города Лабытнанги обратилась местная жительница 1979 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им пять тысяч рублей.

Было установлено, что 28 сентября женщина нашла в интернете объявление о продаже кофемашины в другом городе стоимостью 10 тысяч рублей. Написав продавцу, что желает приобрести его товар, северянка получила ответ, в котором говорилось, что кофемашина приедет к ней поездом 29 сентября. Обсудив все условия купли-продажи, потерпевшая перечислила продавцу в качестве предоплаты пять тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, а техника так и не была доставлена.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ УК РФ «Мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Полиция города Лабытнанги в очередной раз напоминает гражданам, что при заключении виртуальных сделок следует проявлять бдительность, чтобы не потерять свои деньги.

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