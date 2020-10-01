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На Ямале стартовала Всероссийская перепись населения в труднодоступных и отдалённых местностях.

Началась она в Шурышкарском районе и дойдёт до пяти населённых пунктов: село Азовы, деревни Ишвары, Карвожгорт, Ильягорт и Пословы. В них планируется переписать около четырёхсот человек. Проведут её традиционным способом, сведения будут заносить только со слов опрашиваемых, никаких документов для подтверждения не потребуется. Продлится она до конца декабря.

-Перепись - это важнейшее национальное событие, научная операция, которая раскроет данные о населении государства. Сведения, которые будут обработаны и аккумулированы, станут основой для принятия важнейших политических, управленческих и экономических решений, - рассказала директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева.

Опрашиваемые на добровольной основе сообщат о себе различные данные. Благодаря этой информации планируется проанализировать состояние населения округа и всей страны. Переписчики узнают, на каких языках говорят люди, как определяют себя с точки зрения национальности, как ведут домохозяйства, какой источник дохода считают основным. С помощью этих данных можно будет сделать вывод о том, как развивается общество.

-Задача переписчиков - добраться до каждого жителя Ямала, проживающего даже в самых отдалённых местах. Помогать им в работе будут проводники. Также в составе переписчиков есть те, кто владеет языками коренных народов: ненецким, хантыйским и коми, - сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Иван Пинигин.

Всероссийская перепись населения в других отдалённых и труднодоступных территориях Ямала стартует в декабре 2020 года и продолжится в январе-апреле 2021 года. В этот период планируется опросить около 22 тысяч человек в 65 населенных пунктах, в том числе в 32 местах кочевий коренного населения.

Всего в ходе переписи в ЯНАО будут задействованы 1 142 человека, им предстоит охватить 123 населённых пункта.

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