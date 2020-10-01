Жительница Ямала и её подельник пытались довести школьницу до самоубийства через соцсети Фото: pixabay.com

Российский суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Ямала и её подельника из Югры. Они признаны виновными в совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Было установлено, что с октября по ноябрь 2016 года они нашли в социальных сетях школьницу, с которой начали переписываться. Поэтапно они подавляли волю девочки, принуждая её совершать себе различные повреждения. Далее, желая ребёнку смерти, они попросили выполнить последнее задание, которое было несовместимо с жизнью.

Благодаря своевременному вмешательству родителей, трагедию удалось предотвратить в последний момент. Позже ей была оказана необходимая психологическая помощь.

Грамотно выстроенная следственная тактика, тщательный анализ собранных доказательств и результат более чем 35-и судебных экспертиз, позволили следователям доказать, что умысел злоумышленников являлся именно в убийстве ребёнка.

Приговором суда жителю Югры назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а жительница Ямала получила 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.