«Салехардцы выбрали»: сквер по улице Чубынина получил название «Молодёжный»

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершилось голосование по выбору названия нового сквера, расположенного по улице Чубынина. Проходило оно в официальной группе администрации города во «ВКонтакте», а также на портале живемнасевере.рф. Каждый четвёртый горожанин отдал свой голос за наименование «Молодёжный», всего этот вариант набрал 129 жителей. С небольшим отрывом на втором месте оказалось название «Центральный» - его выбрали 113 человек. Замыкает тройку лидеров сквер «Уютный» с 67 голосами.

Напомним, что варианты предлагали сами горожане. С 15 по 20 сентября от салехардцев поступило более 50 идей. Старт голосованию дал глава города Алексей Титовский в своём аккаунте в «Instagram» 23 сентября.

Стоит добавить, что новое место отдыха благоустроено в рамках программы «Комфортная городская среда». Здесь уложили новую плитку, установили скамейки и беседки, высадили деревья, а также выполнили оригинальное освещение.

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