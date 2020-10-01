В Тарко-Сале по маршруту третьего автобуса появились новые остановки

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале появились новые автобусные павильоны. Установили их практически по всему третьему маршруту рейсового автобуса. Теперь пассажиры ждут общественный транспорт в комфортных условиях.

-Эта работа ведётся ежегодно. Мы дооснащаем те остановочные карманы, которые у нас существуют в улично-дорожной сети и где проходят автобусные маршруты. Где-то их изначально не было: третий городской маршрут мы добавили совсем недавно, - пояснил руководитель управления городского хозяйства Павел Егурнов.

Прозрачные стены павильонов сделаны из закалённого прочного стекла - триплекса: если оно повреждается, то стекло не разлетается на мелкие осколки, а виснет на плёнке, сохраняя свою структуру. К сожалению, некоторые горожане периодически изучают этот эффект, прибегая к вандализму.

-Это печальная страница в жизни нашего города. Мы стараемся быстро менять разбитые стёкла, и очень хочется обратиться к таркосалинцам с просьбой, чтобы они берегли то имущество, которое создаёт некий комфорт для земляков», - добавил Павел Егурнов.

Городская «тройка» курсирует по объездной дороге, огибая микрорайон Окуневый по улицам Промышленной, Таёжной, Тихой и Быкова. Маршрут открыт с января по просьбам горожан. На нём, как и во всех городских автобусах, строго соблюдают меры безопасности: наличие масок, антисептиков и регулярное проведение уборки.

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