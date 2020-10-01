В Ноябрьске заработала новая трансформаторная подстанция

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске появилась новая блочная распределительная трансформаторная подстанция (БРТП), установленная возле спорткомплекса «Авангард». Она заменила устаревший распределительный пункт «РП-25», работающий на протяжении 30 лет.

Новое оборудование взяло на себя нагрузку подключённых к нему трансформаторных подстанций, обеспечив надёжным электроснабжением жителей близлежащего района и социально-значимые объекты: филиалы взрослой поликлиники, СПИД-центра, спортивного комплекса, гаражных кооперативов и т. д.

Современная БРТП – один из реализованных проектов инвестиционной программы АО «Энерго-Газ-Ноябрьск». Она включает в себя распределительные устройства не только высокого, но и низкого напряжений. Её мощность полностью покроет возрастающие нагрузки и обеспечит возможность технологического присоединения к электрическим сетям предприятия новых объектов жилфонда с учётом планируемой застройки в микрорайонах. «Б-2» и «Б-2а».

Напомним, что в рамках инвестиционной программы в этом году были автоматизированы шесть поселковых блочно-модульных котельных и смонтирован первый в городе современный блочно-модульный центральный тепловой пункт, расположенный в микрорайоне № 1.

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