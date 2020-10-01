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Прокуратура Приуральского района обязала детский сад взять на работу профессиональную охрану

Теперь дети находятся под защитой
Вера ЗенинаВера Зенина
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Прокуратура Приуральского района обязала детский сад взять на работу профессиональную охрану

Прокуратура Приуральского района обязала детский сад взять на работу профессиональную охрану

Фото: pixabay.com

Прокуратура Приуральского района проверила соблюдение законодательства в деятельности детского сада «Брусничка», расположенного в селе Белоярск.

Было установлено, что здание дошкольного учреждения не охраняется надлежащим образом. Дежурные сторожа, которые следят за безопасностью, не обладают достаточными навыками, поскольку у них отсутствует специальная подготовка, а также право на применение физической силы и специальных средств. Таким образом, на территорию мог проникнуть посторонний, задумавший в отношение детей опасные деяния.

В связи с этим прокурор района внёс представление заведующему детского сада, однако нарушения так и не были устранены.

Тогда было направлено исковое заявление в суд, которое обязывало обеспечить учреждение охраной надлежащего уровня.

Суд полностью удовлетворил все требования, возложив на детский сад обязанность в течение одного года со дня вступления решения в законную силу обеспечить физическую охрану образовательного учреждения.

Благодаря вмешательству прокуратуры частная охранная организация с июля 2020 года осуществляет охрану объекта и его несовершеннолетних воспитанников.

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