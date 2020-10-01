Ямальцы украли из бюджета более 17 миллионов рублей и потратили их на автомобили премиум класса Фото: pixabay.com

Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество», ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ч. 2 ст. 173.2 УК РФ «незаконное использование документов для образования, создания или реорганизации юридического лица, а также п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «незаконное образование, создание или реорганизация юридического лица.

Как полагает следствие, обвиняемые, зная о том, что в округе предусмотрено субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга, решились на преступление. Приобретая юридические лица, они предоставляли от их имени фиктивные документы о покупке в лизинг грузовой и специализированной техники в адрес регионального департамента экономики. На их основании мошенники получали из регионального бюджета соответствующие субсидии.

Кроме того, обвиняемые приобретали и использовали паспорта подставных людей, осуществляли регистрацию юридических лиц в налоговых органах, а также открывали расчётные счета в кредитных учреждениях. Похищенные деньги они присваивали себе, покупая машины премиум класса.

В результате преступной деятельности из регионального бюджета было похищено более 17,6 миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ноябрьский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

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