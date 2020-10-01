Пенсионерка из посёлка Уренгой сдала нормы ГТО в 70 лет

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На Ямале празднуют международный День пожилых людей, который ежегодно наступает 1 октября. В северном регионе проживают множество пенсионеров, которые, несмотря на почтенный возраст, продолжают вести активный образ жизни, заниматься творчеством и подавать пример молодёжи.

Так, 72-летняя Елизавета Зосимовна Дрегун из Уренгоя вышивает, поёт и танцует, а также не забывает про спорт. В 70 лет она сдала нормы ГТО и получила очередной золотой значок. Кроме того, активистка ведёт и общественную жизнь, являясь правой рукой председателя Совета Ветеранов посёлка Уренгой.

Наталья Леонидовна Попова из Муравленко в свои 59 лет регулярно занимается скандинавской ходьбой. Она недавно познакомилась с этим видом спорта и не намерена останавливаться на достигнутом.

Ноябрьский барон Зикфрид Викторович Васильев, которому исполнилось 78 лет, гордится своим происхождением. Его предки жили в Германии, Швеции и Польше. Его главное хобби – коллекционировать раритетные предметы. В его коллекции находятся кофейные и чайные сервизы, светильники, радиоприёмники и хрустальные подвески от люстр прошлых лет. Все предметы расставлены в идеальном порядке в маленькой времянке. Кроме того, двадцать лет назад он разбил около дома мини-огород-сад, на котором растут мята, клубника и зелень.

В Надыме живёт мастерица по вышиванию бисером - Екатерина Петровна Запрягайло 68-ми лет. За три года кропотливого труда она создала коллекцию роскошных картин и икон, которые дарит своим знакомым, детям и внукам. Будучи активной участницей выставок и творческих конкурсов, женщина успевает находить время для прогулок по лесу, собирая грибы и ягоды.