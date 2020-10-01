Житель Лабытнанг задушил подругу, к которой пришёл в гости Фото: pixabay.com

Следственный отдел города Лабытнанги завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «убийство».

В ночь со 2 на 3 мая в службу скорой помощи позвонил мужчина, который просил проверить состояние своей знакомой. Прибывшие по вызову медики констатировали её смерть.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что 2 мая к женщине, злоупотреблявшей алкоголем, пришёл в гости её знакомый. Далее между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник рукой сдавил шею потерпевшей. Видя, что она перестала подавать признаки жизни, обвиняемый поспешил покинуть место преступления.

По результатам судебно-медицинского исследования было установлено, что причиной смерти стала механическая асфиксия.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме и дал показания. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено городскому прокурору.

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