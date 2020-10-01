Ребята из салехардского центра «Доверие» побывали в мастерской по восстановлению боевой техники

Фото: www.yanao.sledcom.ru

Председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов следственных органов Ямало-Ненецкого автономного округа» Александр Фумин провёл познавательную экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра «Доверие». Называлась она «Мотоцикл Победы».

Ребята оказались в мастерской, где ведутся работы по восстановлению боевой техники, используемой Советской Армией в годы Великой Отечественной войны. Им показали собранные из запчастей мотоцикл М-72 и автомобиль «Виллис МВ», а также подробно рассказали, когда этот транспорт поступил на вооружение советских войск и как использовался в боевых действиях.

Фото: www.yanao.sledcom.ru

Кроме того, во время экскурсии дети услышали много нового и познавательного о легендарных полководцах Великой Отечественной войны, о доблести советских солдат на передовой и трудовых подвигах в тылу.

Стоит добавить, что мероприятие проводилось совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в ЯНАО, а также в рамках акций Следственного комитета РФ, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напоминаем, что ранее ребята побывали на экскурсии в пожарной части, где им рассказали много познавательного, а также дали примерить спасательную каску и посидеть за рулём настоящего бело-красного автомобиля.