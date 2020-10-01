«Можно чуть ли не Боинг сажать»: в Новом Уренгое завершается масштабное обновление улицы Подшибякина

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое завершается масштабное обновление улицы Подшибякина. На данный момент специалисты компании «Уренгойдорстрой» уже закончили укладку асфальта и наносят разметку.

За три месяца здесь всё сильно изменилась: проезжая часть стала шире, появились технические тротуары, пешеходные дорожки и парковочные места, также вдоль дороги установили крепкие гранитные бордюры.

-В августе закончились все «грязные работы». И когда закончили бордюры, отбили бровку по проезжей части, динамика стала стремительно развиваться. Когда постелили асфальт, мы видим, что здесь можно чуть ли не Боинг сажать, потому что дорога получилась качественная и ровная, - рассказал директор ООО «Инновационная инженерная компания» Николай Долгих.

В процессе работы ни одна из технологий не была нарушена, поэтому покрытие не разрушится как минимум в течение пяти лет. Кроме того, улучшит характеристики дороги геосетка, которая предотвратит раннее появление колеи.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

По словам главного инженера ООО «Уренгойдорстрой» Дмитрия Туковского, осталось установить лишь опоры освещения, которые придут 10 октября. После этого рабочим понадобится пять дней, и к 15 октября улица будет полностью освещена.

После большого ремонта решится проблема и огромных луж, которые возникали после каждого дождя. Теперь вода будет уходить по специальным лоткам в четыре дренажных колодцы, которые смогут вместить до 500 кубометров осадков.

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