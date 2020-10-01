В Лабытнанги установили ещё одну тёплую остановку

Фото: официальная страница Марины Тресковой во "ВКонтакте"

В Лабытнанги появилась ещё одна тёплая остановка, установили её у магазинов «Ирина» и «Меркурий». Информацию об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице во «ВКонтакте».

Такое решение было принято по итогам голосования на портале «Живём на Севере», которое завершилось 28 сентября. Граждане выбирали, какие общественные территории хотели бы включить в программу «Городская среда» на 2021 год.

-Счётчик голосов остановился на отметке 2 097. Максимальную разницу между лайками и дизлайками как раз набрала идея установить на этом месте тёплый автобусный павильон, - написала глава города.

Также, по её словам, было принято решение не откладывать установку до следующего года, чтобы горожанам было удобно и комфортно ждать автобусы.

-Окончательное решение по включению в обновлённый план благоустройства на 2021 год двух новых общественных территорий будет принято на заседании профильной Общественной комиссии. Я обязательно расскажу вам об этом решении, - пообещала Марина Трескова.

Напоминаем, что ещё одна тёплая остановка находится на площади Победы. Она оснащена видеокамерами, системами подогрева и многим другим.