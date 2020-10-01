Бабушки и дедушки Салехарда поделились с молодёжью житейской мудростью

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде пенсионеры из городского Совета ветеранов решили поделиться с молодёжью своей житейской мудростью и использовали для этого современные средства - социальные сети.

Напутствия от старших товарищей самые простые: «Ловите радость в каждом дне!», «Любите то, что делаете!», «Не бойтесь идти вперёд!».

Возможно, кто-то, увидев советы в популярных мессенджерах, вспомнит о важном и значимом: позвонит родителям, решится на важный поступок, откроет свои чувства. Пожилые люди - хранители моральных ценностей и традиций, кладезь мудрости и опыта, многое повидали и им есть, о чём рассказать и каким опытом поделиться.

Поучаствовать в такой акции пожилым людям предложило управление общественных связей администрации города. Инициативу с удовольствием поддержали 14 бабушек и дедушек.

-Зачем это нужно? Мы не сможем уберечь молодых от ошибок и промахов, но, возможно, кто-то благодаря нам вспомнит о чём-то сокровенном. Почему это важно? Потому что в суете жизни забываем о простых вещах и уверены, что время для них ещё наступит. Или нам кажется, что есть что-то важнее, чем добро, любовь и радость. Но, прожив немало лет, заявляю, что именно это и есть самое важное, - рассказала председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Валентина Тверетина.

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