В Ноябрьске открылся обновлённый сквер «Мать и дитя»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

После масштабной реконструкции в Ноябрьске открыли сквер «Мать и дитя», расположенный в районе православной гимназии.

Здесь появились дорожки из брусчатки, детские игровые и спортивные зоны с мягким покрытием, удобные скамейки, фонари, а также парковка для машин.

Восстанавливать саму скульптуру помогал известный ноябрьский художник Кирилл Никифоров. Благодаря ему памятник стал настоящим украшением сквера. Теперь женщина с ребёнком располагаются на постаменте в виде цветка.

Для жителей окрестностей обновлённая территория стала настоящим подарком, где приятно проводить время с семьёй.

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

-Безусловно это большой вклад в культурный облик нашего города. Я уверенна, что это место будет притягивать людей разного возраста. Музейный ресурсный центр проводит обзорные экскурсии по городу и сквер «Мать и дитя» войдёт в маршрут достопримечательностей Ноябрьска, и станет излюбленным местом для прогулок ноябрян, - сказала на открытии депутат Городской думы Алла Урицкая.

Стоит добавить, что работы проводились в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройством территории занималась тюменская компания ООО «АРС - Трэйд».

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