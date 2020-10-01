В Надымском районе прошёл смотр служебного транспорта

Фото: УМВД России по ЯНАО
В Надымском районе состоялся строевой смотр служебного транспорта, основными целями которого стали проверка технического состояния и внешнего вида автомобилей, а также оценка их готовности к зимнему сезону и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
Особое внимание обращали на техническую исправность автомашин, укомплектованность, внешний вид, соответствие пробега и заполнение путевой документации, наличие аптечек и огнетушителей.
Начальник тыла ОМВД России по Надымскому району подполковник внутренней службы Людмила Липинская отметила, что подобные мероприятия способствуют укреплению дисциплины среди личного состава отдела и профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием стражей порядка.
По итогам осмотра замечаний и недостатков по техническому состоянию автопарка полиции не выявлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи. Спецавтомобили пополнят автопарк лечебных учреждений Лабытнанги, Губкинского, Аксарки и Тазовского (подробнее)