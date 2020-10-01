В Надымском районе прошёл смотр служебного транспорта

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Надымском районе состоялся строевой смотр служебного транспорта, основными целями которого стали проверка технического состояния и внешнего вида автомобилей, а также оценка их готовности к зимнему сезону и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание обращали на техническую исправность автомашин, укомплектованность, внешний вид, соответствие пробега и заполнение путевой документации, наличие аптечек и огнетушителей.

Начальник тыла ОМВД России по Надымскому району подполковник внутренней службы Людмила Липинская отметила, что подобные мероприятия способствуют укреплению дисциплины среди личного состава отдела и профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием стражей порядка.

По итогам осмотра замечаний и недостатков по техническому состоянию автопарка полиции не выявлено.

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