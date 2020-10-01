На должность главы Нового Уренгоя претендуют три кандидата

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое завершился приём документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.

Претендуют на вакантное место заместитель главы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов, главный инженер ООО «Уренгойдорстрой» Дмитрий Туковский и врио главы города Андрей Воронов.

Напомним, что в Новом Уренгое мэр избирается Городской думой из числа кандидатов, зарегистрированных конкурсной комиссией. В её состав вошли шесть человек, половина из которых назначены решением местной думы, другая - губернатором ЯНАО.

Отметим, что заседание комиссии пройдёт 5 октября. Сам конкурс предполагает два этапа. На первом - будут рассмотрены документы, представленные претендентами, и принято решение о их допуске или об отказе к участию во втором этапе. Далее комиссия оценит профессиональные и личностные качества участников на индивидуальном собеседовании.

По итогам конкурса, на рассмотрение Городской думе представят не менее двух кандидатов, претендующих на должность главы Нового Уренгоя.

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