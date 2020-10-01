Автоинспекторы Ноябрьска ловили водителей, выехавших на встречную полосу

Фото: УМВД России по ЯНАО

Автоинспекторы Ноябрьска провели на загородных трассах профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения - это самые аварийно-опасные нарушения правил. Именно из-за них случаются наиболее серьёзные ДТП с тяжело ранеными и погибшими.

Необходимо отметить, что всего за три часа сотрудники выявили четыре нарушения ПДД, два из которых по ч. 4. ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил выезда на полосу встречного движения», одно - по ст. 12.27 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и последнее - по ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства без тахографа».

С начала текущего года за нарушение по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ было привлечено 283 водителя.

Сотрудники ГИБДД напоминают автовладельцам о важности соблюдения правил дорожного движения, а также об опасности неосторожного обгона и выезда на встречную полосу.

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