Ребята из салехардского реабилитационного центра побывали на экскурсии в пожарной части

Фото: МЧС России по ЯНАО

Воспитанники салехардского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие» побывали на экскурсии в пожарной части. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановкой в округе, мероприятие пришлось сократить, но ребята всё равно остались довольны.

Для начала им рассказали об истории пожарной охраны, МЧС России и нелёгких буднях спасателей. Кроме того, детям напомнили об основных правилах безопасности дома и в школе, а также о последовательных действиях при обнаружении очага возгорания и эвакуации из горящего помещения.

Самым интересным, по мнению мальчишек и девчонок, стал показ автомобиля. Начальник третьего караула Степан Чумак не только рассказал ребятам о технической оснащённости красно-белой машины, но и показал, какие спасательные инструменты в ней есть.

Каждый желающий получил возможность примерить пожарную каску и посидеть в кабине автомобиля, на мгновение почувствовать себя бравым спасателем. Но настоящий восторг у детей вызвала машина, выезжающая на пожар под звуки сирены.

Всем ребятам надолго запомнится эта интересная и познавательная экскурсия.

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