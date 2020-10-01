Погода на Ямале на 1 октября: переменная облачность

Погода на Ямале на 1 октября
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В четверг, 1 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днём +12, ночью +7. Ветер 6-10 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днём +9, ночью +5. Ветер 3-6 м/с.
Надым: пасмурно. Днём +12, ночью +7. Ветер 4-9 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и небольшой дождь. Днём +9, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром и вечером дождь. Днём +8, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 3-8 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь до самого вечера. Днём +9, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днём +12, ночью +7. Ветер 6-10 м/с