Погода на Ямале на 1 октября: переменная облачность

Погода на Ямале на 1 октября Фото: pixabay.com

В четверг, 1 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днём +12, ночью +7. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днём +9, ночью +5. Ветер 3-6 м/с.

Надым: пасмурно. Днём +12, ночью +7. Ветер 4-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой дождь. Днём +9, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером дождь. Днём +8, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 3-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь до самого вечера. Днём +9, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днём +12, ночью +7. Ветер 6-10 м/с