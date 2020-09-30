Директор муниципального предприятия Шурышкарского района уволен в связи с утратой доверия Фото: pixabay.com

Ямальская прокуратура проверила соблюдение требований антикоррупционного законодательства. Чисты на руку оказались не все.

Было установлено, что директор муниципального сельскохозяйственного предприятия «Мужевское» больше двух лет является одним из учредителей ООО СП «Горковское». При этом он не уведомил администрацию района о владении долей в обществе с ограниченной ответственностью. Это стало причиной конфликта интересов.

Кроме того, в марте 2018 года предприятие купило комплекс по убою и первичной переработке северных оленей за 18,75 миллиона рублей, который был передан на три месяца в безвозмездное пользование ООО СП «Горковское». Таким образом, коммерческая организация осуществляла свою хозяйственную деятельность за счёт муниципального имущества.

В связи с этим прокуратура округа внесла представление главе Шурышкарского района, который уволил директора предприятия.

Кроме того, за причастность к незаконной передаче имущества и длительное нарушение антикоррупционного законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены начальники управления имущества и кадрово-правового управления администрации района.

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