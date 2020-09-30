В Приуральском районе более 30 семей переехали в новые квартиры

Фото: Приуральский район, соцсеть "ВКонтакте"

На территории Приуральского района активно реализуют комплексную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

С января по август переехать в новые квартиры смогла 31 семья.

Для дальнейших действий району предоставлены финансовые средства на расселение ещё 34 жилых помещений, расположенных в аварийных домах, 24 из которых находятся в посёлке Харп, 6 - в Аксарке и ещё 4 - на межселенной территории.

Также планируется демонтаж двух расселённых аварийных домов в Аксарке.

Кроме того, на территории села Белоярск строятся три многоквартирных жилых дома по улице Совхозной. Новые здания предназначены для переселения граждан в 2021 году. После ввода в эксплуатацию туда переедут жители 43 помещений, расположенных в аварийных домах.

Напоминаем, что в ближайшие пять лет, начиная с 2019 года, на Ямале планируют расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Такую цифру озвучил глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с вице-премьером Виталием Мутко год назад.

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