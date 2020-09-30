Тазовская прокуратура добилась расторжения фиктивного брака

Тазовская прокуратура добилась расторжения брака между местной жительницей и гражданином Азербайджана Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района выявила фиктивный брак, заключённый для получения разрешения на временное проживание в России.

Было установлено, что в 2018 году районная жительница расписалась с гражданином Республики Азербайджан. По истечении месяца иностранный гражданин написал в отдел полиции заявление о выдаче разрешения на временное проживание на территории страны.

С момента заключения брака граждане вместе не проживали, не вели совместное хозяйство, а также не имели общего имущества и намерений создать семью.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака. В итоге суд полностью удовлетворил все требования.

Однако ответчик, не согласившись с указанным решением, обжаловал его в апелляционном порядке, но безуспешно. Решение оставлено без изменения.