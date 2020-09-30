В Пуровском районе завершился открытый фестиваль-конкурс «Славянские узоры»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Пурпейском доме культуры «Строитель» завершился IV открытый районный фестиваль-конкурс «Славянские узоры». В нём приняли участие лучшие вокальные коллективы Тарко-Сале, Пурпе и Губкинского.

Участники мероприятия представили два разнохарактерных произведения в трёх вокальных номинациях: «Вокальные ансамбли», «Вокальные ансамбли - малые формы» и «Вокал-соло», в которых воспевали любовь к Родине, честь и доблесть русского народа, а также силу его духа. Конкурсные работы оценивало независимое компетентное жюри.

По итогам мероприятия звание лауреата I степени получила таркосалинка Алёна Кирсанова, а также пурпейские ансамбль «Квинта» и хор ветеранов «Родные напевы».

Лауреатами II степени стали Александра Гальцова из Губкинского, пурпеец Иван Шевырев и ансамбль «Казачий Сказ», а также дуэт Алёны Кирсановой и Анны Рисс из Тарко-Сале.

Лауреатами III степени назвали Викторию Сенькевич из районного ЦНК и таркосалинку Анну Рисс.

После подведения итогов на площади дома культуры организовали народное гуляние: артисты порадовали жителей яркими песнями и плясками. Все желающие могли сфотографироваться в фотозонах, а также оценить уникальную выставку картин из шерсти таркосалинского творческого объедения «Арт Взгляд».