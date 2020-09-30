Уренгойская библиотека порадует читателей новыми книгами и мастер-классами

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Фонд уренгойской библиотеки пополнился мировыми бестселлерами, любовной прозой, а также классикой зарубежных и отечественных авторов. Несмотря на век цифровых технологий, бумажные книги остаются востребованными у жителей посёлка. Фонд учреждения обновляют ежегодно, новинки отбирают совместно с читателями.

Большой популярностью пользуется классическая литература, по словам сотрудников, читать Шекспира и Ремарка сегодня модно. В юбилейный год окончания Великой Отечественной войны поступило много литературы на историческую тематику. Например, «Полная хроника Победы», написанная на основе архивных материалов, воспоминаний очевидце и газет того времени - автор постарался восстановить полную картину событий. Также есть новинки для тех, кто увлекается охотой и рыбалкой.

Чтобы у читателей не угас интерес, сотрудники регулярно организуют мастер-классы, собрания и мероприятия. В ближайшее время планируют реализовать проект «Ступени» по подготовке дошкольников к новым образовательным условиям.

-Программа направлена, в первую очередь, на развитие всех видов памяти, логики, мышления, на раскрепощение детей, на развитие коммуникативных навыков, на снятие стресса. Помимо этого, во время занятий будут проходить: динамические паузы, физминутки, оздоровительная зарядка для глаз, потому что проблемы со зрением сегодня становятся все более актуальными, - рассказала библиотекарь Инна Щербенюк.

Записаться на бесплатные занятия можно уже сейчас, просто позвонив в библиотеку. А вот новые книги станут доступны посетителям с 1 октября.