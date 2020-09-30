Новоуренгойцев приглашают на выставку, посвящённую первому русскому городу в Заполярье

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

В Новоуренгойском музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Мангазея - первый русский город в Заполярье». Работать она будет с 30 сентября по 25 октября.

Сегодня, спустя более 400 лет, мало кто слышал название Мангазея. А тогда, в ХVII веке, так назывались город и крепость, которые ещё были известны как «златокипящая Мангазея», «украсно украшенная», «благословенная» царская вотчина.

Посетители получат возможность увидеть 300 археологических предметов. Каждый из них уникален. Все они несут заряд и историю той бурной жизни, которая кипела в Мангазее. Артефакты, найденные на раскопках городища дают больше информации о жизни русских в Заполярье, чем ранее найденные в других городах.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

Также на выставке представлен предмет из фонда самого музея - это внушительных размеров «Чертёжная книга» Семёна Ульяновича Ремезова - картографа, географа, художника, этнографа и архитектора XVII - XVIII вв. А ещё этот необыкновенный человек - строитель единственного в Сибири каменного кремля в Тобольске и составитель первых сибирских атласов.

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