Фонд ханымейского музея пополнился личными вещами женщины, которая провела детство в концлагерях

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"
Фонд Ханымейского историко-краеведческого музея пополнился новыми экспонатами. Бесценные подарки - вещи несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей Фриды Пеннер - передала её внучка.
Фриды Александровны не стало в начале сентября, но её награды и документы никогда не будут забыты. Они помогут сохранить память о маленькой девочке, сумевшей пережить все ужасы того времени.
Фриде Пеннер было шесть лет, когда началась Великая Отечественная война. В 1942 году девочку вместе с остальными жителями села в Запорожской области угнали в Польшу, а затем - в Германию. Детство ребёнка прошло в концлагерях.
Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"
-Она очень мало рассказывала, многое не помнила - маленькая была. Рассказывала только, что в лагерь она попала вместе с тётей, которая её воспитывала: мамы рано не стало. После освобождения росла в детдоме. Когда её расспрашивали о тех годах, отвечала только: «Не хочу говорить. Тяжело», - вспоминает внучка женщины Наталья Ганьжина.
По мнению сотрудников учреждения, такие предметы бесценны, потому что они являются истинными свидетелями истории.
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