На поддержку салехардских предпринимателей выделят почти 3 миллиона рублей

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Предприниматели Салехарда получат частичную компенсации затрат, связанную с приостановлением деятельности с 31 марта по 1 сентября 2020 года, в том числе на оплату коммунальных услуг. Подать заявление можно с начала октября.

Получить субсидию могут субъекты малого и среднего бизнеса: ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, досуговые заведения, предприятия общественного питания, объекты розничной торговли и спорта, салоны красоты, косметические и массажные салоны, сауны, бани и солярии, образовательные организации, ремонт компьютеров и бытовой техники.

Типовой порядок приёма документов утверждён постановлением правительства округа №1139-П от 24 сентября. Проект городского постановления проходит регламентирующие экспертные согласования.

-В городе порядка 600 индивидуальных предпринимателей и 100 юридических лиц. С апреля мы уже оказали финансовую поддержку 30 обратившимся бизнесменам на общую сумму 4,2 миллиона рублей. Повторно получить компенсацию нельзя. И ещё одно из требований - сохранение общего количества рабочих мест на период не менее месяца с момента получения субсидии. Мы возьмём соблюдение этого пункта на контроль, - рассказал начальник городского управления экономики Руслан Юсупов.

По вопросам предоставления субсидии звонить по телефонам: 2-56-38, 2-55-35, 2-55-56 - отдел инвестиционной политики и предпринимательства.