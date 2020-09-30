Тазовчанин, находившийся под действием наркотиков, напал на полицейских Фото: pixabay.com

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».

Происшествие случилось 18 сентября, когда полицейские прибыли в Тазовскую Центральную районную больницы, чтобы утихомирить пациента, который выказывал агрессивное поведение к медперсоналу.

Когда сотрудники попросили мужчину успокоиться, он перешёл на грубые оскорбления, а затем оказал активное сопротивление, нанося удары головой и кулаками. Отражая нападение, участковый уполномоченный применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранение в бедро. Пуля прошла навылет и по касательной задела сотрудника медучреждения. Обоим оказали своевременная медицинская помощь.

По результатам медицинского освидетельствования, обвиняемый, в момент нападения на полицейских, находился в состоянии наркотического опьянения, сейчас он заключён под стражу.

Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям сотрудника полиции, применившего табельное оружие.

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