Жителям Тарко-Сале рассказали, как спасти человека при инфаркте и инсульте

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Умение грамотно оказывать первую доврачебную помощь необходимо каждому. В повседневной жизни может произойти ситуация, когда человеку, оказавшемуся поблизости, понадобятся экстренные меры реанимации. И, порой, от этого зависит не только его здоровье, но и жизнь.

В рамках Всероссийской акции «Оберегая сердца» для трудовых коллективов Тарко-Сале прошёл обучающий семинар по оказанию первой доврачебной помощи.

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Врач отделения скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Сергей Гузев провёл мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, рассказав, как спасти человека при инсульте и инфаркте, аллергических реакциях, переломах и других жизнеугрожающих состояниях.

В завершение мероприятия волонтёры районного проекта «Первая доврачебная помощь» провели квиз-игру, с помощью которой участники закрепили полученные знания на практике.

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