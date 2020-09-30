Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Продавая дом, тазовчанин лишился почти 120 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
КомментироватьОставить комментарий
Продавая дом, тазовчанин лишился почти 120 тысяч рублей

Продавая дом, тазовчанин лишился почти 120 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В полицию Тазовского района обратился местный житель 1996 года рождения. Он рассказал, что хотел продать дом, а вместо этого стал жертвой мошенников, отдав им более 119 тысяч рублей.

Было установлено, что потерпевший выложил в интернете объявление о продаже имущества, а 19 сентября ему позвонила женщина, желавшая купить недвижимость. В ходе разговора гражданка сообщила, что готова внести предоплату, но для этого мужчине необходимо пройти к банкомату и выполнить ряд действий. Совершив их, северянин перечислил мошеннице более 119 тысяч рублей, после чего она перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывает граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными по телефону, быть осторожными, а также не торопиться переводить деньги, выполняя условия злоумышленников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это рекорд»: за прошедшую неделю аферисты укради у ямальцев более 4 миллионов рублей. Граждан призывают к бдительности (подробнее)