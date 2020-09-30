Продавая дом, тазовчанин лишился почти 120 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Тазовского района обратился местный житель 1996 года рождения. Он рассказал, что хотел продать дом, а вместо этого стал жертвой мошенников, отдав им более 119 тысяч рублей.

Было установлено, что потерпевший выложил в интернете объявление о продаже имущества, а 19 сентября ему позвонила женщина, желавшая купить недвижимость. В ходе разговора гражданка сообщила, что готова внести предоплату, но для этого мужчине необходимо пройти к банкомату и выполнить ряд действий. Совершив их, северянин перечислил мошеннице более 119 тысяч рублей, после чего она перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывает граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными по телефону, быть осторожными, а также не торопиться переводить деньги, выполняя условия злоумышленников.

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