В Губкинском открылся клуб юных кинологов

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском, на базе Станции технического творчества, открылся клуб юных кинологов. В новом учреждении дети будут заниматься со своими питомцам, готовить их к выставкам, изучать анатомию, правила питания и даже психологию.

-Пришли ко мне с этой идеей педагоги СТТ, и мы с радостью её поддержали. Я сам очень люблю собак! Для занятий мы выделили помещение более ста метров квадратных, построили рядом площадку для выгула собак, где также будут проходить определённые занятия, и купили в зал необходимые тренажёры, например, беговую дорожку. Желаю ребятам и их питомцам больших успехов, - сказал на открытии глава города Андрей Гаранин.

Стоит добавить, что региональные власти активно заботятся о четвероногих друзьях.

Так, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выделил средства на строительство приютов для животных. Один из них появится в Салехарде до конца года. В настоящее время на месте будущего объекта уже устроено свайное поле и ведётся подготовка к заливке фундамента.