В Надыме прошёл мастер-класс по скандинавской ходьбе

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

В Надымском парке состоялся мастер-класс для всех желающих по скандинавской ходьбе. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню сердца, который прошёл 29 сентября.

Напоминаем, что скандинавская ходьба не только улучшает общее физическое состояние организма, но и существенно влияет на нормализацию работы сердечно-сосудистой системы. А чтобы занятия были по-настоящему эффективны, нужно ознакомиться с техникой.

Здесь на помощь пришли специалисты центра «Ямал - территория здоровья», которые организовали и провели оздоровительную прогулку.

В завершение мероприятия активисты поздравили участников с праздником, а также вручили символичные подарки и пожелали всегда сохранять своё сердце здоровым.

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Для этого ямальцы могут рассчитать свой личный сердечно-сосудистый риск в течение ближайших десяти лет. Узнав показатели сейчас, в будущем можно будет избежать дополнительных проблем.

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