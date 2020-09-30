В Салехарде открылись три новых центра «Точка роста»

Фото: www.salekhard.org

На Ямале состоялся всероссийский марафон открытий центров «Точка роста». Салехард также не стал исключением. В рамках национального проекта «Образование» в окружной столице открылись сразу три новых центра: на базе школы №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова, школы №2 и в корпусе Обдорской гимназии по улице Губкина, 4.

-Это современный подход к изучению таких предметов, как технология, информатика и ОБЖ. Все центры оснащены компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажёрами-манекенами и квадрокоптерами. Уверен, современные технологии сделают процесс обучения ещё более увлекательным, - написал в своём аккаунте в «Instagram» глава города Алексей Титовский.

Напомним, что с 2019 года в Салехарде уже функционирует один из центров, расположенный в школе №3. За это время в нём успели позаниматься 749 ребят.

Фото: www.salekhard.org

Также поздравить педагогов и учеников с открытием пришли депутаты Городской Думы.

-В трёх школах города наступает новая и интересная жизнь. Хочу поздравить всех с этим замечательным событием. Центры «Точка роста» - это большая возможность научиться новому и познать неизведанное. Мы с вами современные люди, мы идём в ногу со временем, а с «Точкой роста» мы будем опережать его, - сказала Лариса Цупикова.

В новых центрах школьники будут заниматься шахматами, робототехникой, промышленным дизайном, пожарной и дорожной безопасностью, а также изучать информационные и 3D-технологии.

В рамках марафона педагоги уже провели короткие онлайн-уроки по этим предметам. Кроме того, 26 преподавателей прошли специальное обучение на курсах повышения квалификации для работы в «Точках роста».

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