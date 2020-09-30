В Пуровском районе завершилось открытое первенство по киокусинкай

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале завершилось открытое первенство Пуровского района по киокусинкай. Соревнования прошли в спортивной школе АВАНГАРД. Ребята боролись за победу в дисциплинах кумитэ и ката. Всего на состязания съехался 131 человек.

Честь района защищали 69 таркосалинцев. В кумитэ спортсмены завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали. В ката в своих весовых и возрастных категориях добавили в копилку муниципалитета ещё четыре золота, четыре серебра и две бронзы.

По итогам мероприятия будет сформирована команда района для участия в окружных соревнованиях.

Напомним, дисциплина ката подразумевает выполнение определённых технических комплексов, связанных основными принципами ведения боя с воображаемым соперником.

Кумитэ - поединки с нанесением ударов в полный контакт, кроме ударов рукой в голову. Все участники находятся в защитной экипировке: шлем, защита на ноги и на руки, паховая раковина, для девушек предусмотрена дополнительная защита на грудь.

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