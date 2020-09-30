Погода на Ямале на 30 сентября: и снова дожди

Погода на Ямале на 30 сентября
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В среду, 30 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно и дождь. Днём +12, ночью +6. Ветер 5-8 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днём +8, ночью +4. Ветер 4-10 м/с.
Надым: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью+4. Ветер 2-5 м/с.
Новый Уренгой: облачно, вечером пройдёт дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.
Губкинский: пасмурно, в районе обеда пройдёт дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 4-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днём +7, ночью +4. Ветер 4-10 м/с.
Муравленко: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 3-7 м/с.
Лабытнанги: облачно, утром пройдёт дождь. Днём +12, ночью +6. Ветер 4-8 м/с