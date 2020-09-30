Погода на Ямале на 30 сентября: и снова дожди

Погода на Ямале на 30 сентября Фото: pixabay.com

В среду, 30 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно и дождь. Днём +12, ночью +6. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днём +8, ночью +4. Ветер 4-10 м/с.

Надым: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью+4. Ветер 2-5 м/с.

Новый Уренгой: облачно, вечером пройдёт дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: пасмурно, в районе обеда пройдёт дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 4-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днём +7, ночью +4. Ветер 4-10 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: облачно, утром пройдёт дождь. Днём +12, ночью +6. Ветер 4-8 м/с